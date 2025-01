Libano: Macron arrivato a Beirut, possibile incontro con Guterres

agenzia

Beirut, 17 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Beirut per sostenere i nuovi leader libanesi e i loro sforzi per formare un governo in grado di aprire un nuovo capitolo nella storia del Paese. La sua visita di 12 ore, la prima dal 2020, coincide con quella del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, arrivato nella capitale libanese ieri sera, ed è possibile che i due abbiano un incontro, secondo una fonte diplomatica francese.