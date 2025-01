Liberazione di Abedini è avvenuta questa mattina presto

agenzia

Corte Appello Milano revocato misura cautelare su istanza Nordio

MILANO, 12 GEN – E’ stato liberato questa mattina poco dopo le 9, e sarebbe già arrivato a casa, Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano che era stato arrestato per l’estradizione lo scorso 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. Da quanto si è appreso stamane, non appena arrivata la richieste di revoca della misura cautelare firmata dal Ministro Nordio, si è riunito d’urgenza un collegio della quinta Corte d’Appello che ha rimesso in liberà l’ingegnere 38enne, poco dopo decollato per Teheran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA