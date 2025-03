Libia: Fratoianni, ‘altro torturatore ospite in Italia, Piantedosi e Nordio chiariscano’

agenzia

Roma, 22 mar. “Ormai è chiaro, quando il governo Meloni si trova in difficoltà o in grave imbarazzo, l’unica cosa che sanno fare è ‘far finta di niente’ nella speranza che tutto vada a finire nel dimenticatoio. È quello che sta avvenendo nella trasferta italiana del capo di una milizia libica, accusato da organismi internazionali ed da Ong di molteplici reati, di violazioni del diritto internazionale e di crimini contro l’umanità, giunto in Italia nei giorni e rientrato indisturbato a Tripoli”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs sulla vicenda di Abdul Ghani al Kikli, noto come ‘Gheniwa’ presente a Roma nei giorni scorsi.