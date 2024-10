Liguria: A.Meloni, ‘non vedo flessione Fdi, centrosinistra si dà addosso e non convince’**

agenzia

Roma, 29 ott. Una flessione di Fdi in Liguria “non la vedo, anche se è chiaro che le amministrative sono sempre una cosa un po’ diversa rispetto alle politiche. Io ho visto i sondaggi di ieri sera di Fratelli d’Italia e mi sembra che ci danno in crescita, siamo sempre intorno al 30%, anche se io non sono persona che si appassiona ai sondaggi. Però c’è da dire che sulla Liguria c’erano una serie di liste civiche molto forti”. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, intercettata nei pressi di Palazzo Chigi.