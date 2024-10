Liguria: Alfieri, ‘hanno pesato veti, rappresentare meglio area moderata’

agenzia

Roma, 29 ott. “Ad Andrea Orlando e alla sua squadra vanno fatti i complimenti e vanno ringraziati per l’instancabile campagna elettorale, che ha saputo mobilitare la comunita democratica, portando la lista del Pd ad un notevole 28%, il doppio di Fratelli d’Italia”. Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd. “Ancor di più per questo la nostra sconfitta in Liguria brucia. Partivamo dagli ottimi risultati delle elezioni europee che vedevano i partiti del possibile campo largo (io continuo a preferire l’espressione ‘centrosinistra e progressisti’) ottenere il 51,43% dei consensi a fronte del 44,08% della maggioranza di centrodestra”.

“Più di 7 punti di vantaggio. Una situazione favorevole, che – prosegue il parlamentare dem – avrebbe suggerito a tutti di andare oltre i rancori e le incomprensioni del passato per costruire l’alternativa ad una destra uscita indebolita dagli scandali giudiziari e dare un governo migliore alla Liguria. Purtroppo sono prevalsi i veti. E ai veti è seguito un errore politico: pensare che si dovesse scegliere tra il 6% di Conte e il 2% di Renzi che si leggevano nei sondaggi”.