Liguria: Bonaccini, ‘ora concentrare sforzi su Emilia e Umbria’

Roma, 29 ott. “Buon lavoro al presidente Marco Bucci. E grazie ad Andrea Orlando per la passione e l’impegno messi al servizio della sfida ligure. Il Partito Democratico ottiene un ottimo risultato, sfiorando il 29% e risultando nettamente il primo partito in regione, ma non basta. Per pochissime migliaia di voti vince la destra. E proprio questo risultato mancato per un soffio deve far riflettere (e agire) per fare un passo avanti risolutivo nella costruzione di un centrosinistra nuovo, capace di vincere. Ma da oggi a metà novembre concentriamo ogni sforzo per vincere le prossime elezioni regionali in Umbria ed in Emilia-Romagna”. Così Stefano Bonaccini sui social.

