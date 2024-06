Liguria: Bonelli e Fratoianni, ‘subito leader c.sinistra per patto e nuove elezioni’

agenzia

Roma, 20 giu. “Accogliamo l’appello di Alleanza Verdi Sinistra Liguria e di Ferruccio Sansa, capogruppo della Lista Sansa in Regione Liguria, affinché i e le leader nazionali del centrosinistra vengano insieme in Liguria- proprio perché terra simbolo di una politica malata – per lanciare un patto per una nuova politica e che si apra immediatamente un tavolo delle forze del centro sinistra in vista delle imminenti elezioni regionali che chiediamo con forza vengano fissate il prima possibile”. Così i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.