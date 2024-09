Liguria: Bucci, ‘renziani? A Genova non lasciano, restano con noi’

agenzia

Roma, 13 set. “L’assessore e i consiglieri” renziani, ovvero in quota Iv, “rimangono con noi, nella Giunta” genovese, “così mi hanno detto personalmente. Molti del resto hanno rinunciato ad andare nel campo largo e restano con noi, stessa cosa vale per Azione. Il problema non è partitico, non è centrodestra o centrosinistra, ma è solo la voglia di costruire il futuro della Liguria per i nostri figli e lo ha già fatto, continua a farlo, anziché affidarsi a chi non ha mai costruito nulla”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato per il centrodestra alla Regione Liguria, ospite di ‘Start’, su Skytg24.

