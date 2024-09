Liguria: Calenda, ‘Bucci persona perbene, noi restiamo all’opposizione’

agenzia

Roma, 11 set. “Candidatura Bucci in Liguria? Non ci mette in difficoltà perché noi, a Genova e in Liguria, eravamo all’opposizione di Bucci e all’opposizione di Toti. Bucci è una persona seria e perbene e questo deve spingere ancora di più il centrosinistra a fare una campagna, come noi abbiamo preteso, perché altrimenti non avremmo fatto questa alleanza, che noi abbiamo fatto sulla base di contenuti puntuali e che siano contenuti di governo, non sulla base di accuse giustizialiste o altro”. Lo ha detto Carlo Calenda, lasciando gli uffici della Giunta per le immunità del Senato, chiamata a decidere se concedere l’immunità al leader di Azione, dopo la querela ricevuta da Clemente Mastella.