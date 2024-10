Liguria: Calenda, ‘buon lavoro a Bucci, sapevamo sarebbe stato difficile’**

agenzia

Roma, 28 ott. “Buon lavoro a Marco Bucci eletto presidente della Regione Liguria e complimenti ad Andrea Orlando per come ha affrontato questa campagna elettorale con serietà e senso delle istituzioni. Sapevamo che sarebbe stato difficile, in questo clima così polarizzato, portare ai seggi il voto di opinione. Alla coalizione sconfitta ora spetta fare un lavoro serio di opposizione costruttiva”. Così Carlo Calenda sui social.

