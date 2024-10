Liguria: comitato Orlando, ‘no a finanziamenti sanità privata e concessionari, e Bucci?’

agenzia

Roma, 3 ott. “Ringraziamo l’onorevole Rixi perché ci consente di ribadire ancora una volta le nostre scelte per la campagna elettorale. Non prenderemo soldi dalla sanità privata e da chi opera con concessioni pubbliche. Per questa ragione ci rivolgiamo ad eletti, compagni di partito e amici per una politica libera da condizionamenti”. Così il comitato per Andrea Orlando presidente.

“Ci auguriamo che il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Rixi, vigilante anche sulle concessioni dei porti liguri, faccia altrettanto, superando la prassi ampiamente diffusa nel centrodestra regionale di prendere soldi da chi ha forti interessi collegati alle scelte della Regione, come ci hanno raccontato le recenti inchieste giudiziarie concluse con i ben noti patteggiamenti. Noi raccogliamo finanziamenti in incontri che rendiamo pubblici, così come i contributi ricevuti. Da chi li prendono Rixi e Bucci e soprattutto da chi li hanno presi in questi anni?”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA