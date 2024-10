Liguria: Conte, ‘nessuna difficoltà a chiudere campagna con Schlein’

agenzia

Roma, 11 ott “Se abbiamo un progetto in comune non c’è nessuna difficoltà a fare la chiusura con Schlein e gli altri coinvolti in questo progetto politico che ha come candidato Orlando”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Genova.

“Siamo qui perchè abbiamo raccolto l’appello all’unità del popolo genovese e ligure per un progetto politico di cambiamento rispetto alla a politica affaristica della giunta uscente”, ha sottolineato il leader del M5s.

