Liguria: dem fiduciosi su accordo, ‘stiamo lavorando’**

Roma, 29 ago. “Stiamo lavorando con fiducia”. Dal Nazareno risponde così chi sta seguendo il ‘dossier Liguria’ mentre si susseguono contatti tra le forze politiche. I dem sono fiduciosi sul fatto che il centrosinistra possa raggiungere l’intesa e che si realizzi attorno al nome del candidato in pectore, Andrea Orlando. Chi tra i dem ha parlato con l’ex-ministro nelle ultime ore vede spiragli positivi: “L’accordo con i 5 Stelle dovrebbe chiudersi”. Le stesse fonti fanno sapere che sarebbe invece ancora da definire la possibilità che Azione faccia parte della coalizione: “Calenda è tirato da Costa e Gelmini che vogliono andare a destra”.