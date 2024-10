Liguria: Donzelli, ‘elettori confermano fiducia in Governo’

agenzia

Roma, 29 ott. “Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0… Beh, può essere. Ma certamente non per loro Abbiamo vinto perché il Paese conferma ogni volta che ha fiducia in questo Governo, in questa maggioranza e soprattutto nel presidente del Consiglio. Il traino del buongoverno è stato decisivo. Come lo è stata la scelta appunto di Giorgia Meloni di chiedere a Bucci di correre: era il candidato giusto, che ha saputo attrarre molti voti, credibile”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.