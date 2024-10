Liguria: Donzelli (Fdi), ‘sciacalli contro Bucci, governerà 10 anni’

agenzia

Roma, 3 ott. “Le parole di Morra pronunciate oggi in un’intervista a ‘Il Foglio’, sono gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici che, a dispetto di quanto pare pensino le sinistre, non perdono i diritti sociali e politici. Chi sta vincendo una malattia non è un cittadino di serie B. Vile e ignobile provare a vincere le elezioni con questi mezzucci. I liguri seppelliranno questi infami iettatori con una valanga di consenso per Bucci che governerà con energia la Regione per i prossimi 10 anni”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA