Liguria: Ermini lascia Direzione Pd, ‘non voglio creare nessuna difficoltà’**

Roma, 31 lug. David Ermini lascia la Direzione del Pd. L’ex vicepresidente del Csm ha comunicato questa mattina la sua decisione al presidente dem, Stefano Bonaccini. Ieri Andrea Orlando, possibile candidato del centrosinistra in Liguria, aveva chiamato Ermini chiedendogli di rinunciare all’incarico di presidente Spininvest, società del gruppo Spinelli, per evitare il rischio di strumentalizzazioni. “Non pensavo che un incarico professionale potesse creare imbarazzi”, spiega Ermini contattato telefonicamente. “Ma comunque non voglio creare nessuna difficoltà e per questo oggi ha comunicato la mia decisione di lasciare la Direzione Pd al presidente Bonaccini”.

