Liguria: Ermini, ‘processi e politica estranee con il mio incarico nel gruppo Spinelli’**

Milano, 30 lug. “Ho accettato l’incarico di presidente del cda di Spininvest perché mi è stato proposto di prestare la mia opera professionale per accompagnare un nuovo percorso in grado di garantire continuità al gruppo industriale, nel segno della trasparenza e della legalità e anche a tutela e garanzia delle centinaia di lavoratori e del loro posto di lavoro”. David Ermini, con una nota personale, risponde a chi lo critica per l’incarico assunto nella società che è azionista di maggioranza del gruppo Spinelli.

La nomina di Ermini, avvocato ed ex vicepresidente del Csm (in quota Pd), arriva dopo l’addio di Aldo Spinelli, travolto dall’inchiesta che ha portato sia lui che l’ex governatore ligure Giovanni Toti ai domiciliari con l’accusa di corruzione. “Se non fosse stato così non credo che la proposta sarebbe stata rivolta a me. Il mio percorso istituzionale parla da solo. Ho svolto i miei incarichi con disciplina ed onore e così sarà anche adesso” aggiunge.