Liguria: Fratoianni, ‘è ora di dissequestrarla, opposizioni unite senza veti’

agenzia

Roma, 17 lug. “Finalmente andiamo in piazza insieme e per dire una cosa semplice: la Regione Liguria deve essere dissequestrata e la parola ridata ai cittadini. La situazione di cui la Liguria è ostaggio va avanti da troppo tempo, è giusto dare un segnale e farli insieme”. Lo afferma Nicola Fratoianni, dell’alleanza Verdi Sinistra in un’intervista sul Secolo XIX alla vigilia della manifestazione unitaria delle opposizioni e della società civile che vedrà in piazza a Genova, tra gli altri, anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli.