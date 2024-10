Liguria: gran finale a Genova per Orlando, domani leader c.sinistra sul palco**

agenzia

Roma, 24 ott. Genova domani sarà ‘caput mundi’ della politica italiana con tutti i leader di centrodestra e centrosinistra in città per la chiusura nel pomeriggio della campagna elettorale delle regionali. Con Andrea Orlando saliranno sul palco Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Enzo Maraio. Non Carlo Calenda, assente per impegni precedenti, manderà un messaggio e al suo posto interverrà Elena Bonetti.

Il maltempo però potrebbe costringere a cambiare in corso d’opera location. La manifestazione era infatti prevista a piazza Matteotti e fin qui Orlando ha sempre tenuto ad organizzare eventi soltanto all’aperto. Ma l’allerta meteo sta spingendo a prevedere un piano B e in queste ore gli organizzatori della campagna stanno vagliando opzioni al chiuso, magari un teatro, che possano contenere almeno un migliaio di persone.