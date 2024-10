Liguria: Istituto Cattaneo, ‘da elettori centristi notevole afflusso di voti a centrodestra’

agenzia

Roma, 29 ott. Una “considerevole fetta di elettori dell’ex-Terzo Polo (Azione, Italia Viva, +Europa) è confluita nelle liste dei partiti di centrodestra”. E’ quanto emerge da una analisi dei flussi elettorali in Liguria mettendo a confronto il voto alle europee dello scorso giugno e il voto per le regionali di ieri. Un “notevole” afflusso di voti che ha portato Marco Bucci ad allargare i consensi che, si sottolinea, “sembra avere convinto una piccola parte anche dell’elettorato che alle europee aveva votato M5S e Pd, oltre naturalmente una quota consistente degli ex elettori dell’area liberale-europeista del centrosinistra”.

Al contrario, per quanto riguarda l’altro campo, “si nota come non vi siano apporti dall’elettorato avversario, segno che i voti del candidato Orlando sono presumibilmente arrivati nella quasi totalità dal proprio elettorato di riferimento”.