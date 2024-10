Liguria: Lupi, ‘moderati indispensabili per vincere e governare’

agenzia

Roma, 30 ott. “La vittoria di Bucci in Liguria è la vittoria del buon governo e del Centrodestra unito, un risultato che dimostra ancora una volta l’importanza dei moderati e del Centro, un’area indispensabile per vincere e governare. Lo testimonieranno anche le elezioni in Emilia Romagna e in Umbria dove Noi Moderati sarà ancora una volta protagonista”. Lo dice il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA