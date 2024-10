Liguria: Magi, ‘Più Europa tenuta fuori, ora tavolo permanente opposizione’

agenzia

Roma, 29 ott. “Più Europa inspiegabilmente è stata tenuta fuori dalla competizione regionale in Liguria, noi stavamo presentando una lista riformista in quella regione e avremmo dato un contributo importante: alle elezioni politiche avevamo totalizzato il 3,5% a livello regionale e alle europee insieme ad altre forze avevamo raggiunto il 3,7%”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, conversando con i cronisti a Montecitorio.