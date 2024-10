Liguria: Marcucci (Libdem), ‘elettorato liberaldemocratico con Bucci’

agenzia

Roma, 25 ott. “In Liguria l’elettorato liberaldemocratico sceglierà sicuramente Marco Bucci. Il candidato civico messo in campo dal centrodestra ha un programma rigoroso sulle infrastrutture, che è un tema chiave per la Regione. Il centrosinistra purtroppo ha fatto una campagna elettorale tutta contro, sfumando sulle proposte per non evidenziare le spaccature della coalizione sulle grandi opere”. Lo afferma il presidente di Libdemeuropei, Andrea Marcucci.

