Liguria: Moretti, ‘polemiche tra leader egoriferiti ci hanno fatto perdere’

agenzia

Roma, 29 ott. “Lo dico chiaro : se non la smettiamo di polemizzare e litigare tra chi avanza veti e chi li pone continueremo a non vincere, quando invece il risultato positivo è alla nostra portata. Un Pd che doppiando i voti di Fdi e sfiorando il 29 per cento diventa il primo partito in Liguria e un candidato di livello come Andrea Orlando non sono stati sufficienti e per un soffio la Regione è andata a Marco Bucci”. Così la vice capodelegazione del Pd in Ue, Alessandra Moretti.