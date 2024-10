Liguria: Nardella, ‘Pd ha fatto sua parte, tema riguarda alleati’**

agenzia

Roma, 28 ott. “Quattro anni fa il centrosinistra perse per 17 punti percentuali, non c’era proprio partita. Ora si sta ragionando di qualche centinaio di voti differenza. Il Pd molto bene, è al 28 per cento, il doppio di Fdi”. Così Dario Nardella a 4 di Sera su Rete4.

“Il tema riguarda gli alleati del Pd, noi la nostra parte l’abbiamo fatta. La responsabilità di guidare il centrosinistra è nostra e noi lo dobbiamo fare con un progetto per il Paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA