Liguria: Orlando, ‘a Bucci espressa preoccupazione per rallentamento Pnrr’

Roma, 19 set. “Intanto mi sono presentato con Bucci perché mi sembrava giusto…e poi gli ho rappresentato un elemento di preoccupazione che non è oggetto della polemica della campagna elettorale. La situazione che si è venuta a determinare in regione, in comune per la sua candidatura e degli altri assessori, nelle autorità portuali dove mancano i presidenti, possa in qualche modo rallentare un percorso che ha delle insidie non banali per rispettare i tempi del Pnrr”. Lo ha detto il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico internazionale di Genova.