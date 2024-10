Liguria: Orlando, ‘arrivati a un passo, non è tempo di recriminare nulla’**

agenzia

Roma, 29 ott. “Grazie. Del sostegno. Dell’affetto. Dell’entusiasmo che mi avete dato. Siamo arrivati a un passo dalla vittoria, ma non è bastato. Non è tempo di recriminare nulla. Sapevamo che era una partita difficilissima, un sistema di potere non lo scardini in pochi mesi, ma il centrosinistra è tornato finalmente competitivo in Liguria dopo quasi 10 anni. Adesso ci riprendiamo e ripartiamo, tutte e tutti insieme. Complimenti a Bucci per la vittoria. Gli auguro buon lavoro, l’opposizione sarà senza sconti, ma sempre corretta”. Così Andrea Orlando su Fb.

