Liguria: Orlando, ‘avanzo proposte ma ricevo solo attacchi personali’

agenzia

Roma, 30 set. “Io racconto dei fatti, non parlo male degli altri, non parlo male di Bucci. Io ricevo solo attacchi sul fronte personale mai una risposta sulle questioni che poniamo e sulle domande che facciamo e sulle proposte. Ho avanzato proposte sul dissesto idrogeologico, sulle aree interne, su come far ripartire la sanità. Io voglio reinvestire sulla sanità pubblica perché credo che o la rimettiamo in piedi o non daremo risposte ai cittadini. Bucci ha spiegato invece che ritiene che si debba continuare ad investire sulla sanità privata”. Lo ha detto a Start su SkyTg24 il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

