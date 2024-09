Liguria: Orlando, ‘c’era oligarchia, ora costruire democrazia facendo partecipare il popolo’

agenzia

Roma, 23 set. “Mi voglio porre il più lontano possibile dal modo in cui è stata governata la Regione. Vogliamo costruire un’altra idea di democrazia. E’ inutile che si offendano, qui la democrazia è diventata una oligarchia. Che si smonta solo facendo partecipare il popolo, chiedendo a tutti quelli che rischiano del loro di dare una mano a risollevare la Regione”. Lo ha detto Andrea Orlando, con Elly Schlein in piazza a Genova per la campagna elettorale.