Liguria: Orlando, ‘dopo ballottaggi subito cantiere per regionali’

Roma, 12 giu. “Va impedito che FdI, il vero arbitro della partita Toti, si faccia il proprio calcolo politico nazionale sulla pelle dei liguri. Meloni vuole evitare l’eventualità di una tornata nazionale troppo sfavorevole magari con insieme le elezioni regionali in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, e gestisce il caso ligure di conseguenza. A discapito degli interessi della Liguria, dall’attuazione del Pnrr al disastro della sanità”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista all’edizione genovese del quotidiano La Repubblica.

“Noi dobbiamo dare subito un segnale, senza aspettare, su più fronti. Insistere sulla mobilitazione per le dimissioni di Toti, da una parte, e dall’altra avviare – sottolinea l’esponente dem – un cantiere programmatico per il futuro. Già dal post ballottaggi di fine mese ci sarà da cominciare a lavorare su una bozza di ragionamento comune sul modello di sviluppo della Liguria. Il momento è questo, quello di trasformare in mobilitazione i segnali politici che sono arrivati dal voto e farne un innesco”.