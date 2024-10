Liguria: Orlando, ‘grazie a chi ha consentito voto, vicino a popolazioni colpite da maltempo’

agenzia

Roma, 27 ott. “Vorrei fare un ringraziamento a tutte le persone che in condizioni di difficoltà hanno consentito lo svolgimento del voto quindi ai rappresentanti di lista, agli scrutatori, ai presidenti, alle forze dell’ordine e al personale dedicato delle amministrazioni pubbliche che in questi giorni consentono un esercizio fondamentale come quello del voto. Vorrei in queste ore manifestare la vicinanza a tutte le persone e alle popolazioni colpite in queste giornate dal maltempo. Un pensiero particolare alla vicenda di Arenzano e un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per prestare i soccorsi per consentire che una vicenda, ancora una volta, che vede la nostra regione in difficoltà, non avesse effetti ancora più gravi”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, dopo aver votato nel suo seggio a La Spezia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA