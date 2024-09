agenzia

Roma, 12 set. “Continuiamo la discussione su come dare rappresentanza al centro che ci sarà, sarà forte e vedremo in questo passaggio quali saranno le forme migliori di partecipazione”. Così Andrea Orlando, a margine della festa de L’Unità di Genova, sul possibile allargamento a Iv della coalizione di centrosinistra in Liguria.

