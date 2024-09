Liguria: Orlando, ‘Renzi? Componente centro si sta confrontando’

agenzia

Roma, 18 set. Matteo Renzi usa la Liguria per rientrare nel centrosinistra a livello nazionale? “Io mi sono un po’ distratto dalla politica nazionale… So soltanto che c’è una componente di centro che si sta confrontando su come dare un contributo. Poi la coalizione del suo insieme valuterà la formula più adatta”. Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra in Liguria, a Tagadà su La7.

“Ma quello che si rischia di perdere, che è un po’ quello che è avvenuto in questa discussione estiva” su Renzi “è la specificità di quanto avvenuto in Liguria. In Liguria noi abbiamo una regione che va al voto anticipato, un sindaco che è in campagna elettorale con metà giunta, due autorità portuali decapitate. Noi entro fine anno abbiamo tappe importanti del Pnrr ma siamo di fronte a una specie di fuga dalla responsabilità da parte della destra. Con la mia candidatura intendo mettere a disposizione la mia esperienza, relazioni, conoscenza delle macchina pubblica per evitare di perdere le risorse del Pnrr”.

