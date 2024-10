Liguria: Orlando, ‘si scrive Bucci e si legge Toti, serve discontinuità’

agenzia

Roma, 22 ott. “Si scrive Bucci, si legge Toti. Ma non siete stanchi di tutto questo? Lo stesso assessore alla sanità, gli stessi candidati indagati per corruzione, le stesse scelte miopi che renderanno la Liguria terreno di conquista della grande distribuzione a discapito dei piccoli commercianti e dei cittadini. Noi vogliamo cambiare. Vogliamo la discontinuità rispetto al malaffare e alla corruzione che si è determinata in questi anni. Vogliamo essere in discontinuità sulla sanità e su come ha funzionato, perché non va aggiustato qualcosa, va cambiato tutto, o i liguri tra qualche anno non si potranno più curare”. Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.