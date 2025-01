Liguria: Orlando, ‘su sanità gioco delle tre carte’

agenzia

Roma, 16 gen. “Avremmo bisogno di una certa qualità delle relazioni, di un rispetto del ruolo dell’opposizione diverso da quello che c’è stato finora. Un rispetto che francamente, purtroppo, non vedo ancora nella quotidianità. Chi ha vinto e deve governare, ancor di più dovrebbe tener conto dell’altra metà della Regione. Ci si sarebbe aspettato che, all’indomani del voto, si inaugurasse una stagione, diciamo così, di confronto. Non sarebbe stata una graziosa concessione ma il riconoscimento del risultato elettorale”. Lo dice il consigliere regionale Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista al Secolo XIX.