Liguria: Orlando, ‘tensioni nazionali si sono scaricate su regione’

Roma, 28 set. “Ho lavorato in queste settimane per comporre un campo di forze alternativo alla destra con un progetto di rigenerazione della regione, con un programma condiviso da tutti per una sanità pubblica, per la reindustrializzazione sostenibile, per salari migliori e lavoro di qualità. Le tensioni che si sono accumulate a livello nazionale si sono scaricate purtroppo sulla Liguria”. Lo dice in una intervista a Fanpage il deputato Pd e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando.

“In Liguria c’è una specificità -sottolinea l’ex ministro dem – che deriva dalla situazione che si è venuta a determinare. Andiamo a votare perché il presidente di Regione è stato arrestato e poi si è dimesso”.