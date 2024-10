Liguria: Paita, ‘faccia riflettere anche a livello nazionale’

agenzia

Roma, 29 ott. “La lezione consegnata dalle elezioni in Liguria è chiara: senza i riformisti non si vince né nel Paese né nelle regioni. I temi cruciali per lo sviluppo non possono essere lasciati da parte”. Lo ha detto Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, a Un giorno da pecora.

“Quella della Liguria è una vicenda su cui non si può non riflettere anche a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle, in Liguria, non è arrivato al 5%. Azione si è fermata all’1,7%. E’ del tutto evidente che se non si costruiscono coalizioni in cui la parte riformista ha un protagonismo, il centrosinistra fa poca strada. Per essere competitivi con il centrodestra bisogna evitare di escludere Italia Viva”, ha concluso.

