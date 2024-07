Liguria: Paita (Iv), ‘senza centro riformista non si vince’

agenzia

Roma, 29 lug. “Ho sempre avuto una collocazione all’opposizione di Toti, perché ci sono questioni seguite male: dalla sanità, la Liguria è la regione più anziana d’Italia e che ha le liste d’attesa più lunghe, alle molte infrastrutture bloccate. Sono questioni che porremo all’interno dell’agenda del centro sinistra, per provare a costruire una alternativa. Con le nostre parole d’ordine, con il nostro modo di essere, che è diverso rispetto agli altri”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ospite a L’aria che tira su La7.