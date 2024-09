Liguria: Paita (Iv), ‘unire tutti i riformisti, partire da lista Stati Uniti d’Europa’

agenzia

Roma, 16 set “Penso che per far sì che il centrosinistra le vinca queste elezioni ci vuole un vero centro riformista. La lista degli Stati Uniti d’Europa con noi, Psi e Più Europa ha preso in Liguria il 4% alle europee, io ho raccolto molte preferenze. Questo è il dato da cui partire ma non sono contraria ad unire tutti i riformisti”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, al Secolo XIX.

