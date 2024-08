Liguria: Paita, ‘Orlando può vincere ma serve contributo centro’

agenzia

Roma, 29 ago. “Noi abbiamo in Liguria una situazione molto contesa perché il risultato non è scontato” e dai sondaggi emerge che “per vincere c’è bisogno di tutti ma soprattutto c’è bisogno di un centro credibile. Il candidato in pectore del centrosinistra, Andrea Orlando, io credo possa vincere se la coalizione sarà ampia con il contributo di un centro riformatore”. Così Raffaella Paita di Iv a L’Aria che Tira su La7.

