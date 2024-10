Liguria: Pirro, ‘Orlando candidato penalizzato da calo affluenza e non da crisi M5S’**

agenzia

Roma, 29 ott. “Dopo il voto in Liguria e la vittoria del centrodestra con Bucci sicuramente ci sono tante riflessioni da fare. Il problema principale resta il calo dell’affluenza, oltre il 50% di cittadini liguri non è andato alle urne pensando ‘tanto i partiti sono tutti uguali’ e che per loro nel quotidiano ‘non fa nessuna differenza’. Ecco, penso che se degli errori li abbiamo commessi sono stati quelli di non riuscire a toccare la loro sensibilità”. Così all’Adnkronos la senatrice del M5S Elisa Pirro, a margine del convegno di Assosalute ‘La trasformazione in atto del Ssn’ oggi a Roma, torna sull’esito delle elezioni in Liguria.

Orlando “è il nostro candidato, noi ci credevamo e l’abbiamo supportato in tutti i modi possibili – sottolinea Pirro – In questo momento c’è una criticità interna al Movimento che si sta acuendo in queste ultime settimane in vista dell’Assemblea Costituente. Questo sicuramente non ci ha fatto bene come Movimento 5 Stelle. Tuttavia, non credo che abbia penalizzato in particolar modo la competizione elettorale perché i liguri non sono andati a votare ma sicuramente è una delle spiegazioni del risultato non proprio brillante del Movimento”.