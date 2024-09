Liguria: Renzi, ‘Bucci bravo sindaco ma stavolta non lo appoggeremo’

agenzia

Roma, 11 set. “Marco Bucci è stato un bravo sindaco di Genova ed abbiamo lavorato bene insieme. Conoscendolo ne ho potuto apprezzare anche la profonda umanità e la sincera amicizia. Oggi si candida per il centrodestra come Governatore della Liguria. Ma stavolta noi non lo appoggeremo”. Così Matteo Renzi sui social.

“La politica ha le sue regole, siamo seri. Noi abbiamo scelto due mesi fa di aderire all’appello di Elly Schlein per costruire un nuovo centrosinistra. Oggi Marco si candida con la destra. La politica ha le sue regole: non c’è nessuna amicizia o stima personale che possa superare questa contraddizione. Si può stimare una persona – come giustamente fanno la brava Lella Paita e molti amici di Italia Viva – ma poi bisogna essere coerenti anche quando si paga un prezzo. Questa è la politica fatta con la testa e non con la pancia”.