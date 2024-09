Liguria: Renzi, ‘Pd ci ha detto ‘veto 5 Stelle non lo reggiamo”**

agenzia

Roma, 28 set. “I 5 Stelle in Liguria si sentono molti forti, vedremo tra un mese se lo sono… Hanno impedito a noi di candidarci. Noi abbiamo l’apparentamento firmato, noi oggi se avessimo voluto, avremmo potuto presentare la lista perchè abbiamo la firma di Andrea Orlando. Poi ieri dal Pd ci hanno detto: noi il veto dei 5 Stelle, noi non lo reggiamo. Ci sta che in una regione accada, ma Conte ha detto vi chiediamo altre cose, scegliamo noi i vostri candidati”. Così Matteo Renzi all’assemblea Iv.

