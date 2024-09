Liguria: Rixi, ‘Bucci scelta migliore, strada civico è modello centrodestra per allargare consenso’

agenzia

Roma, 11 set. Quella di Bucci “è la migliore scelta possibile, è la figura giusta per aggregare oltre il centrodestra” siamo di fronte a “un uomo del fare, un sindaco, un primo cittadino, che ha dimostrato di amare Genova e la Liguria”. Intervistato dall’AdnKronos, Edoardo Rixi, viceministro leghista al Mit, plaude alla scelta delle forze di maggioranza che oggi hanno formalizzato l’appoggio a Marco Bucci per la sfida ad Andrea Orlando per il dopo Toti. Tra meno di due mesi si vota: “da una parte c’è chi sarà attento al territorio e ai suoi bisogni -spiega- dall’altra la sinistra, che vuole politicizzare agli estremi la sfida, che vuole lo stop delle grandi opere, la decrescita felice, insomma la vecchia politica”.

Sul voto -non aiutano certo le ultime vicende giudiziarie dell’ex governatore Toti- il rischio dell’astensionismo. Su questo punto Rixi rivendica la scelta del candidato civico: “Sto ricevendo in queste ore una marea di messaggi di entusiasmo, ci chiedono di portare a termine quanto iniziato, le infrastrutture”. Insomma: “siamo uniti come centrodestra, ma allargare coinvolgendo un civico è una scelta già ponderata da tempo, che ora è divenuta concreta”. “La nostra -avverte- non sarà per questo una campagna elettorale ‘politica’, ma di attenzione ai bisogni della gente”, dice anche con riferimento alla necessità di attirare alle urne chi ne resta per ora lontano.

A chi obietta che il nome di Bucci però compare nelle carte dell’inchiesta che ha travolto Toti, Rixi replica: “Finora la Procura ha sempre escluso ogni suo coinvolgimento, non credo che questa cosa possa e debba cambiare ora che si candida, non abbiamo alcun timore di questo”. Anzi: “La sua candidatura -sottolinea- dimostra che si sente tranquillo, che non ha nulla da temere”. “Vinciamo noi -assicura- . Tutto il centrodestra è dalla sua parte, abbiamo tutti condiviso questa scelta, io sarò al suo fianco, mi spenderò a tutto campo”.