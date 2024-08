Liguria: Salvini vede Toti a Roma, fatto punto su regione, non disperdere patrimonio**

agenzia

Roma, 6 ago. Incontro a Roma tra Matteo Salvini e Giovanni Toti. È stata l’occasione per fare il punto della situazione sulla regione Liguria: “non solo dal punto di vista delle infrastrutture e dello sviluppo economico – informa una nota della Lega – ma anche considerando le elezioni che il centrodestra è determinato a vincere”.

“La Liguria ha registrato nell’ultimo triennio una crescita record, oltre la media nazionale in diversi settori chiave: seconda regione d’Italia per crescita del reddito pro capite, quarta per crescita del Pil, tra le prime cinque per crescita dell’occupazione. Negli ultimi anni”, hanno inoltre convenuto Salvini e Toti, “la Liguria ha fatto passi da gigante anche in termini di investimenti e nuove opere: un patrimonio che non può essere disperso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA