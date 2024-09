Liguria: Schlein, ‘bene il M5s, passo avanti significativo’

agenzia

"Continuiamo il confronto anche con altre forze politiche"

ROMA, 01 SET – “Sono felice delle dichiarazioni del Movimento 5 stelle, un passo avanti significativo”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, commenta il sostegno del M5s alla candidatura di Andrea Orlando alla presidenza della Regione Liguria, annunciato da Giuseppe Conte. “Continuiamo in queste ore il confronto anche con altre forze politiche che vorranno, speriamo, costruite una coalizione che sia competitiva e vincente per la Liguria, così come abbiamo fatto per l’Emilia Romagna attorno alla candidatura di Michele De Pascale e anche per l’Umbria con la candidatura di Stefania Proietti sindaca di Assisi”, ha aggiunto Schlein arrivando a Pesaro alla festa dell’Unità Marche: “Siamo al lavoro in tutti i territori per costruire delle offerte convincenti per tutti i cittadini e le cittadine”.

