Liguria: Serracchiani, ‘Bucci continua a strizzare occhio a sistema di potere Toti’

Roma, 16 ott. “La decisione del Comune di Genova e della Regione Liguria di non costituirsi parte civile nel processo per voto di scambio politico-mafioso è molto grave, ma perfettamente coerente con la scelta del sindaco Bucci di continuare a non parlare di mafia e legalità e a fare finta di niente. Tant’è che nelle sue liste ci sono persone indagate in quella stessa inchiesta”. Così Debora Serracchiani, responsabile nazionale giustizia del Pd e componente della commissione Antimafia.