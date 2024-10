Liguria: spoglio al cardiopalma, Schlein segue al Nazareno, Pd primo partito**

agenzia

Roma, 28 ott. Uno spoglio al cardiopalma con un testa a testa serrato che non consente ancora un esito certo, sebbene con un vantaggio nelle proiezioni di Marco Bucci. Elly Schlein sta seguendo lo scrutinio al Nazareno, dove è arrivata nel pomeriggio. Al momento, gli unici dati più indicativi arrivano dall’andamento dei partiti e nella coalizione che sostiene Andrea Orlando spicca il risultato importante del Pd: i dem sarebbero sopra il 27%, di gran lunga primo partito nella regione doppiando quasi Fdi. Percentuali notevoli ma forse non sufficienti per agguantare la vittoria.

Se Alleanza Verdi Sinistra sarebbe sopra il 6%, non altrettanto positiva sarebbe la performance dei 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte sarebbe ben sotto le aspettative. Quando i 5 Stelle misero il veto sulla lista con Iv, Più Europa e Socialisti, in casa dem la valutazione fu quella di non far saltare l’alleanza con i pentastellati visto che alle europee il Movimento ottenne il 10 e passa per cento. Una percentuale che però potrebbe uscire di gran lunga inferiore dalle urne, addirittura dimezzata.