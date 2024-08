Liguria: Tajani, ‘no pregiudizi su candidato ma non vogliamo nemmeno subirne’

agenzia

Roma, 6 ago. “Noi siamo sempre pronti a discutere le candidature, ma devono essere candidature condivise. Noi cerchiamo il candidato vincente. Di fronte all’indisponibilità di Rixi abbiamo detto c’erano altri nomi, compreso quello di Bagnasco, sindaco uscente di Rapallo. Ne parleremo quando ci sarà il tavolo, siamo pronti ad ascoltare tutti senza pregiudizi nei confronti degli altri ma non vogliamo neanche pregiudizi nei nostri confronti”. Così in conferenza stampa il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, a proposito della scelta del candidato del centrodestra per le regionali in Liguria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA