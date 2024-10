Liguria: video Schlein con Orlando, ‘sanità, salari, etica tante buone ragioni per sostegno’

agenzia

Roma, 24 ott. “Almeno tre buone ragioni per andare a votare questo fine settimana, domenica e lunedì, e per votare per Andrea Orlando Presidente”. Così Elly Schlein in un video sui socialv con il candidato presidente del centrosinistra in Liguria, Andrea Orlando.

“Perché Andrea ha posto come priorità del suo programma la sanità pubblica che sta soffrendo in questa regione: c’è chi aspetta 430 giorni per una colonoscopia programmata, c’è chi dopo tante promesse si è visto chiuso, un ospedale sostanzialmente svuotato, come a Cairo. La sanità pubblica merita più risorse, più attenzione, più personale, non i tagli di questa destra”.

“La seconda buona ragione è il salario minimo, una battaglia nazionale che stiamo facendo con le altre opposizioni e che Andrea ha trasformato in un impegno concreto: mai più appalti pubblici di questa regione che non abbiano almeno quel livello salariale come minimo. L’altra questione è quella dell’etica pubblica, della trasparenza, ce n’è bisogno dopo quello che la Liguria ha visto ultimamente, c’è bisogno di non sottovalutare i rischi di criminalità organizzata e delle sue infiltrazioni nell’economia legale, c’è bisogno di rilanciare il lavoro di qualità e le politiche industriali”.

“Quindi -prosegue Schlein- sono tante le buone ragioni per andare in questa direzione. Io ringrazio Andrea Orlando perché con generosità si è messo a disposizione di questa sfida con una competenza e una vita passata a battagliare per la giustizia sociale, per il lavoro dignitoso, per i servizi pubblici fondamentali come la sanità e la scuola. Grazie Andrea”.